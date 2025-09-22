Поиск

Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp. в рамках готовящейся сделки по продаже соцсети TikTok консорциуму американских инвесторов воссоздаст алгоритм ее работы и обеспечит безопасность его функционирования в США, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Таким образом, американские покупатели смогут контролировать рекомендательную систему TikTok.

Собственники американской структуры соцсети арендуют копию алгоритма у ее нынешнего владельца - китайской ByteDance, после чего Oracle переобучит его с нуля.

В миреСША и Китай согласовали основу сделки по TikTokЧитать подробнее

По словам работника Белого дома, данные американских пользователей будут храниться в безопасном "облаке" под управлением Oracle, а инструменты контроля позволят не допустить к ним недружественные зарубежные стороны, включая Китай. ByteDance не будет иметь доступ к информации американских подписчиков TikTok и не будет контролировать работу алгоритма соцсети в США.

"Oracle, американский партнер в области безопасности, займется эксплуатацией, переобучением и непрерывным мониторингом работы американского алгоритма, чтобы контент был свободен от ненадлежащих манипулирования и слежки", - цитирует агентство раздел вопросов и ответов, сопровождающий комментарии работника Белого дома.

Вопрос об алгоритме работы TikTok долгое время осложнял согласование сделки. Американский закон, предусматривающий продажу соцсети, запрещает ByteDance исполнять какую-либо операционную роль в отношении нового американского приложения TikTok, в том числе этого алгоритма. Между тем китайское законодательство запрещает экспорт таких "чувствительных" технологий.

Одобрят ли поддержавшие продажу TikTok законодатели планы в отношении алгоритма и возможно ли ее полное отделение от ByteDance с технической точки зрения, неясно, отмечает Bloomberg.

Oracle будет сотрудничать с правительством США во всем, что касается переобучения алгоритма, разработки приложения и рецензирования исходного кода, сказал работник Белого дома. При этом пока неясно, какую роль будет играть правительство в контексте надзора за приложением, его алгоритмом и пользовательскими данными.

Oracle уже предоставляет TikTok облачные услуги и хранит данные ее пользователей в США и других странах.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе намерен подписать указ об одобрении сделки по продаже TikTok, отмечает работник Белого дома.

В минувшую пятницу Трамп провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в разговоре с американским лидером напомнил о позиции Пекина по сделке в отношении TikTok, передает Global Times. По его словам, итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам.

Трамп намерен продлить срок для проведения сделки еще на 120 дней, заявил сотруник Белого дома. На прошлой неделе он продлил его на 90 дней - до середины декабря.

В рамках транзакции будет создана американская структура, которой будут владеть неназванные американские инвесторы, а доля ByteDance будет ниже 20%, сказали в Белом доме. При этом шесть из семи мест в совете директоров американской TikTok будут занимать американцы, одно - представитель ByteDance.

TikTok Oracle Дональд Трамп США ByteDance
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акции "М.Видео" подешевели на 21% на новостях о допэмиссии

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Россия вышла на второе место среди поставщиков мяса птицы в Китай

Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в августе вырос м/м на 28,2%, грузовиков – упал на 68,2%

РФ в июле обновила рекорд поставок газа в КНР, экспортировав 4,25 млрд куб. м газа

Инфляция в России

ЦБ РФ считает цель по инфляции в 4% пограничным уровнем

Введены правила выдачи разрешения на полеты авиатехники, взятой в "мокрый" лизинг за рубежом

Аэропорт Магаса приобрела структура Wildberries & Russ за 425 млн рублей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7199 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });