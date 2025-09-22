Трамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритм

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp. в рамках готовящейся сделки по продаже соцсети TikTok консорциуму американских инвесторов воссоздаст алгоритм ее работы и обеспечит безопасность его функционирования в США, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Таким образом, американские покупатели смогут контролировать рекомендательную систему TikTok.

Собственники американской структуры соцсети арендуют копию алгоритма у ее нынешнего владельца - китайской ByteDance, после чего Oracle переобучит его с нуля.

По словам работника Белого дома, данные американских пользователей будут храниться в безопасном "облаке" под управлением Oracle, а инструменты контроля позволят не допустить к ним недружественные зарубежные стороны, включая Китай. ByteDance не будет иметь доступ к информации американских подписчиков TikTok и не будет контролировать работу алгоритма соцсети в США.

"Oracle, американский партнер в области безопасности, займется эксплуатацией, переобучением и непрерывным мониторингом работы американского алгоритма, чтобы контент был свободен от ненадлежащих манипулирования и слежки", - цитирует агентство раздел вопросов и ответов, сопровождающий комментарии работника Белого дома.

Вопрос об алгоритме работы TikTok долгое время осложнял согласование сделки. Американский закон, предусматривающий продажу соцсети, запрещает ByteDance исполнять какую-либо операционную роль в отношении нового американского приложения TikTok, в том числе этого алгоритма. Между тем китайское законодательство запрещает экспорт таких "чувствительных" технологий.

Одобрят ли поддержавшие продажу TikTok законодатели планы в отношении алгоритма и возможно ли ее полное отделение от ByteDance с технической точки зрения, неясно, отмечает Bloomberg.

Oracle будет сотрудничать с правительством США во всем, что касается переобучения алгоритма, разработки приложения и рецензирования исходного кода, сказал работник Белого дома. При этом пока неясно, какую роль будет играть правительство в контексте надзора за приложением, его алгоритмом и пользовательскими данными.

Oracle уже предоставляет TikTok облачные услуги и хранит данные ее пользователей в США и других странах.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе намерен подписать указ об одобрении сделки по продаже TikTok, отмечает работник Белого дома.

В минувшую пятницу Трамп провел телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в разговоре с американским лидером напомнил о позиции Пекина по сделке в отношении TikTok, передает Global Times. По его словам, итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам.

Трамп намерен продлить срок для проведения сделки еще на 120 дней, заявил сотруник Белого дома. На прошлой неделе он продлил его на 90 дней - до середины декабря.

В рамках транзакции будет создана американская структура, которой будут владеть неназванные американские инвесторы, а доля ByteDance будет ниже 20%, сказали в Белом доме. При этом шесть из семи мест в совете директоров американской TikTok будут занимать американцы, одно - представитель ByteDance.