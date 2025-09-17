Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американское подразделение социальной сети TikTok может быть продано консорциуму инвесторов с участием Oracle Corp., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Издание сообщает, что подразделение будет выделено в самостоятельную компанию, контроль над которой получит консорциум, в который, помимо Oracle, войдут Silver Lake и Andreessen Horowitz, а также нынешние инвесторы владеющей TikTok компании ByteDance (Susquehanna International, KKR и General Atlantic). Совместно им будет принадлежать чуть более 80% нового предприятия, тогда как у китайских акционеров останется чуть менее 20%.

Американским пользователям соцсети будет предложено перейти в новую версию приложения, которая уже проходит тестирование. Инженеры TikTok перепишут алгоритмы, определяющие демонстрируемый контент, а персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Согласование сделки находится на финальных стадиях. Накануне президент США Дональд Трамп отложил до 16 декабря дату, до которой TikTok должна продать свое американское подразделение или прекратить работу в США. Предыдущий срок истекал 17 сентября.

Переговоры о судьбе соцсети ведутся уже более года. Трамп 16 сентября заявил, что сделка по TikTok согласована с Китаем.

"У нас есть сделка по TikTok, - сообщил он журналистам в Белом доме. - Есть очень крупные компании, которые хотят ее купить".