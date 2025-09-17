Поиск

Американское подразделение TikTok может быть продано консорциуму с участием Oracle

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американское подразделение социальной сети TikTok может быть продано консорциуму инвесторов с участием Oracle Corp., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Издание сообщает, что подразделение будет выделено в самостоятельную компанию, контроль над которой получит консорциум, в который, помимо Oracle, войдут Silver Lake и Andreessen Horowitz, а также нынешние инвесторы владеющей TikTok компании ByteDance (Susquehanna International, KKR и General Atlantic). Совместно им будет принадлежать чуть более 80% нового предприятия, тогда как у китайских акционеров останется чуть менее 20%.

Американским пользователям соцсети будет предложено перейти в новую версию приложения, которая уже проходит тестирование. Инженеры TikTok перепишут алгоритмы, определяющие демонстрируемый контент, а персональные данные американцев будут храниться в дата-центрах Oracle, находящихся в Техасе.

Согласование сделки находится на финальных стадиях. Накануне президент США Дональд Трамп отложил до 16 декабря дату, до которой TikTok должна продать свое американское подразделение или прекратить работу в США. Предыдущий срок истекал 17 сентября.

Переговоры о судьбе соцсети ведутся уже более года. Трамп 16 сентября заявил, что сделка по TikTok согласована с Китаем.

"У нас есть сделка по TikTok, - сообщил он журналистам в Белом доме. - Есть очень крупные компании, которые хотят ее купить".

Oracle TikTok Дональд Трамп США Китай Silver Lake Andreessen Horowitz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

ВТБ не исключает покупки других банков при благоприятных условиях

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2 после 5-дневного снижения

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Каллас подтвердила планы ЕК ввести ограничения в торговле с Израилем

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в августе снизилась в 5,3 раза меньше, чем в июле

Минфин перечислил НРД 3,7 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2043" и замещающему выпуску

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7172 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });