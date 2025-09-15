Поиск

США и Китай согласовали основу сделки по TikTok

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - США и Китай согласовали "основу для сделки" по соцсети TikTok, сказал NBC News американский министр финансов Скотт Бессент.

Комментируя вопрос контроля над алгоритмом работы платформы, определяющим демонстрируемый контент, глава минфина заявил: "Мы не будем рассказывать о коммерческих условиях сделки. Это дело двух частных сторон, но коммерческие условия согласованы".

О каких сторонах идет речь, он не уточнил.

Вопрос контроля над алгоритмом был одним из главных предметов разногласий на пути к сделке.

"Мы были очень сосредоточены на TikTok и том, чтобы сделка была справедливой для китайской стороны и полностью соответствовала интересам национальной безопасности США, и мы такой сделки достигли", - отметил Бессент.

По его словам, США хотели "обеспечить справедливую инвестиционную среду для китайской стороны в Соединенных Штатах, но чтобы национальная безопасность США непременно была на первом месте".

Немногим ранее американский президент Дональд Трамп сообщил в Truth Social о достижении договоренностей в отношении "компании, которую молодежь нашей страны очень хотела сохранить".

В апреле 2024 года предыдущий президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете работы TikTok в стране. Трамп отменил это решение и дважды - в день вступления в должность и 4 апреля - на 75 дней продлевал срок заключения сделки по изменению структуры собственности TikTok. Он считает, что США должны принадлежать 50% компании.

Согласно законодательству, TikTok не сможет продолжать операции в США, если американское подразделение не будет продано некитайским структурам. 17 сентября завершается срок, который американские власти дали TikTok на изменение структуры собственности.

