Apple просит поставщиков увеличить выпуск базовых версий iPhone 17

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. попросила как минимум двух поставщиков нарастить производство базовой версии нового iPhone 17 на 30% или более на фоне большого объема предзаказов в минувшие выходные, сообщает The Information со ссылкой на информированные источники.

В частности, на этой неделе Apple обратилась к китайской Luxshare Precision с просьбой увеличить ежедневный выпуск стандартных iPhone 17 примерно на 40%.

Инициативы Apple указывают на то, что потребители активнее склоняются к покупке более дешевой базовой версии новых смартфонов, чем ожидала компания, отмечает Reuters. Стандартные iPhone 17 стоят $799, премиальные модели Pro - от $1099.

Базовая версия поступила в продажу в прошлую пятницу и имеет улучшенные экран и камеру, которые раньше были только в моделях Pro.