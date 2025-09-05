Поиск

Продажи Apple в Индии за финансовый год достигли рекордных $9 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Продажи американской Apple Inc. в Индии за финансовый год, который завершился в марте, достигли рекорда и составили около $9 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Это примерно на 13% выше показателя годом ранее, который составлял около $8 млрд. Такой рост указывает на растущий спрос индийцев на устройства компании на фоне предпринимаемых Apple шагов по расширению своего присутствия в самой густонаселенной стране мира.

Apple официально не раскрывает данные по продажам в отдельных странах в своей отчетности, однако обязана предоставлять их местным властям.

Большая часть продаж компании в Индии в прошлом фингоду пришлась на флагманские смартфоны iPhone, также резко вырос спрос на компьютеры MacBook.

Хотя Индия по-прежнему составляет лишь небольшую часть общего бизнеса Apple, компания активно инвестирует в страну, которая, как ожидается, станет ключевым рынком в ближайшие годы. Это особенно важно, когда она борется с падением продаж мобильных устройств по всему миру.

Выручка Apple в Китае в апреле-июне увеличилась на 4,4%, но это был первый рост за последние два года. При этом компания потеряла часть своей доли на китайском рынке, уступив её местным конкурентам, таким как Xiaomi. Это обусловлено нестабильным потреблением и геополитической неопределенностью вокруг Китая, который в настоящее время является крупнейшим зарубежным рынком для компании.

В рамках своего розничного продвижения в Индии Apple на этой неделе открыла два магазина в Бангалоре и Пуне. Компания также планирует в начале следующего года начать продажи в собственной торговой точке в Нойде (пригород Дели) и в ещё одной в Мумбаи.

Высокие налоги делают iPhone более дорогим в Индии по сравнению с другими странами. Так, Apple продает базовую модель iPhone 16 в Индии по цене 79,9 тыс. рупий (более $906) по сравнению с $799 в США. Компания пытается обойти это, предлагая скидки для студентов, обмен старых устройств и сотрудничество с банками для возврата средств на карты, и такие меры способствовали росту продаж.

Apple Индия
