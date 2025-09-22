Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Богатейший человек Египта Нассеф Савирис планирует вложить до $50 млрд в инфраструктурные проекты в Соединенных Штатах, пишет Financial Times.

На инфраструктурных инвестициях в США сфокусируется компания, образованная в результате готовящегося объединения его производителя химикатов и удобрений OCI Global со строительной Orascom Construction его семьи.

"Мы хотим сосредоточить следующий этап нашего бизнеса на области, где мы видим наибольшие возможности - инфраструктуре", - заявил миллиардер FT.

Предполагается, что объединенный бизнес в числе прочего выиграет от резкого роста расходов на дата-центры.

Компания планирует в ближайшее десятилетие инвестировать в американскую инфраструктуру как собственный капитал, так и средства партнеров.