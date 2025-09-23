Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем во вторник, трейдеры оценивают перспективы поставок и возможные риски.

К 14:33 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,95%), до $67,2 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (1,17%), до $63,01 за баррель.

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщил Reuters со ссылкой на источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тысяч баррелей в сутки.

Поставки из Курдистана были остановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Ранее сообщалось, что Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки. В иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 б/с.