Цена нефти Brent подросла до $67,15 за баррель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по Москве поднимается на $0,47 (0,7%) до $67,15 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,76 (1,1%) до $66,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,42 (0,67%) до $63,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,89 (1,4%) до $62,68 за баррель. Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые контракты на ноябрь торгуются с повышением на $0,41 (0,66%) по $62,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российской нефти.

В воскресенье Трамп заявил, что готов оказать поддержку Польше и странам Балтии, если со стороны России последуют действия, нацеленные на эскалацию, сообщают американские СМИ.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики. Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, который был выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.