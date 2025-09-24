Банк России оценит сценарии продажи миноритарного пакета НСПК

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России оценит возможность и механизмы передачи ряда сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") в управление частного сектора, говорится в докладе "Национальная цифровая инфраструктура для финансового рынка".

Среди возможных сценариев такой передачи ЦБ может рассмотреть два варианта. Один из них - продажа миноритарного пакета акций НСПК участникам рынка при сохранении контрольного пакета за Банком России (не менее 50% + 1 акция).

Второй возможный вариант - ﻿﻿﻿выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию (механизм spin-off) с последующим акционированием или продажей компании либо ее доли участникам рынка.

В случае реализации любого из этих сценариев доступность и качество платежных услуг, оказываемых потребителям, не должны снизиться, отмечает регулятор.

ЦБ ожидает, что в случае реализации первого сценария новые акционеры будут активно инвестировать в развитие акционируемых сервисов НСПК, в том числе внедрять инновации, а также обеспечивать недискриминационный доступ на равных условиях для всех участников платежного рынка по доступным тарифам. В связи с этим регулятор предлагает обсудить обязанности, которые могут возникнуть у частных собственников таких сервисов, а также роль регулятора в части контроля тарифообразования в их деятельности. Банк России также ожидает предложения участников рынка о том, какие сервисы НСПК могли бы быть выделены в отдельную компанию в случае реализации второго сценария.

Независимо от сроков и итогов проработки возможных сценариев ЦБ отмечает необходимость усиления роли Совета участников и пользователей при НСПК в качестве активной площадки для взаимодействия НСПК как национальной платежной инфраструктуры с ее участниками.

Совет участников при НСПК был создан в 2024 году. В нем принимают участие представители 23 организаций, в том числе банков, маркетплейсов, операторов фискальных данных и иных компаний. Основные задачи совета - анализ конъюнктуры рынка и формирование консолидированной позиции при внедрении инноваций и технологий.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре 2024 года говорила, что регулятор допускает привлечение частного капитала в НСПК в будущем, но выступает против ее монополизации в частных руках."В перспективе возможно привлечение частного капитала в НСПК. Но что важно с точки зрения НСПК, это структура, это организация, которая обеспечивает развитие национальной финансовой инфраструктуры равноудаленно ото всех, которая позволяет всем участникам финансового рынка на равных пользоваться ее услугами. Поэтому, даже если будет привлекаться частный капитал, очень важно, чтобы эта структура не оказалась монополизирована в частных руках", - говорила Набиуллина. Тогда она заявила, что вопрос продажи доли НСПК частным акционерам "не такой актуальный", допустив, что ЦБ может обсудить его позднее.

Ольга Скоробогатова, занимавшая в октябре 2024 года должность первого зампреда ЦБ, уточнила, что регулятор готов вернуться к вопросу акционирования компании через 2-3 года. "Когда мы будем обсуждать вопрос акционирования, а законом это предусмотрено, я думаю, что действительно через 2-3 года мы вернемся к этой теме, самое главное, чтобы там были разные игроки. То есть мы хотим, чтобы в состав акционеров, когда мы будем это обсуждать, когда такое решение будет приниматься, входили разные игроки, которые обеспечили развитие и равноудаленность инфраструктуры", - сказала тогда Скоробогатова.