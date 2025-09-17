Поиск

Комитет Госдумы поддержал законопроект о доступе Росфинмониторинга к данным НСПК

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду поддержал законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать информацию о переводах через Систему быстрых платежей и карты "Мир", однако указал на необходимость дополнительного обсуждения срока вступления документа в силу.

Законопроект (№930568-8) был внесен правительством в мае. Он предусматривает предоставление Росфинмониторингу информации от Национальной системы платежных карт (оператора СБП и платежной системы "Мир") через личный кабинет на безвозмездной основе. Порядок взаимодействия, включая сроки и объем данных, будет определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России.

В заключении комитета отмечается, что поправки позволят ускорить проведение Росфинмониторингом контрольно-надзорных мероприятий, что будет способствовать дальнейшему повышению эффективности национальной антиотмывочной системы.

В то же время комитет подчеркнул, что дополнительного обсуждения требует проектируемый срок вступления в силу закона (по общему правилу - по истечении десяти дней после дня официального опубликования закона). Депутаты указали, что для реализации норм может потребоваться доработка систем и внутренних регламентов АО "НСПК", что потребует более значительного времени.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Его планируется обсудить на пленарном заседании 23 сентября.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

