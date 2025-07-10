НСПК фиксирует увеличение времени обработки операций по СБП из-за инцидента у провайдера

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП), фиксирует увеличение времени обработки операций в СБП, говорится в сообщении НСПК.

"Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", - заявили в НСПК.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.