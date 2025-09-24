Турецкая Botas подписала 20-летнее соглашение на покупку СПГ с трейдером Mercuria

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая госкомпания Botas подписала соглашение на 20 лет с трейдером Mercuria о поставках сжиженного природного газа, сообщил в соцсети министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

В рамках поставок, которые начнутся с 2026 года, компания будет получать около 4 млрд кубометров СПГ (около 2,4 млн т) ежегодно как с терминалов в США, так и с объектов в Турции, Европе и Северной Африке.

Ранее Botas сообщила, что подписала среднесрочные и краткосрочные соглашения о поставках СПГ с BP, Shell, Eni, Cheniere, Equinor, Hartree, JERA и SEFE. Конкретные параметры были озвучены только по контракту с BP: поставки 1,2 млн т/г в 2025-2028 годах.

В 2024 году Турция импортировала в виде СПГ 12 млрд куб. м газа, или 9,3 млн тонн; за первые 6 месяцев 2025 года поставки составили 7,3 млн тонн, или 9,5 млрд куб. м.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка; в июне показатель упал до 10%.

Крупнейшими поставщиками СПГ в Турцию являются США, Алжир и Нигерия.