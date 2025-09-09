Поиск

Турция заключила трехлетний контракт с с Eni на поставку 0,4 млн тонн СПГ в год

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая госкомпания Botas на полях конференции Gastech в Милане подписала с BP plc контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ), сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

Трехлетний договор предусматривает закупку 1,6 млрд куб. м газа в год (1,2 млн тонн).

"Это сотрудничество особенно важно для обеспечения бесперебойных поставок в зимние месяцы, диверсификации источников и повышения коммерческой гибкости", - прокомментировал турецкий министр.

Также Botas подписала трехлетнее соглашение с итальянской Eni на поставку СПГ в объеме 0,5 млрд куб. м в год.

Соглашение с Oman LNG предусматривает изучение возможностей закупки дополнительных объемов СПГ.

В 2024 году Турция импортировала в виде СПГ 12 млрд куб. м газа, или 9,3 млн тонн; за первые 6 месяцев 2025 года поставки составили 7,3 млн тонн, или 9,5 млрд куб. м.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка; в июне показатель упал до 10%.

Крупнейшими поставщиками СПГ в Турцию являются США, Алжир и Нигерия.

BP Botas Eni Турция СПГ Альпарслан Байрактар
