Турция заключила с BP трёхлетний контракт на поставку 1,2 млн т СПГ в год

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая госкомпания Botas на полях конференции Gastech в Милане подписала с BP plc контракт на поставку СПГ, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Альпарслан Байрактар.

Трехлетний договор предусматривает поставку 1,6 млрд куб. м газа в год (1,2 млн тонн).

"Это сотрудничество особенно важно для обеспечения бесперебойных поставок в зимние месяцы, диверсификации источников и повышения коммерческой гибкости", - прокомментировал турецкий министр.

В 2024 году Турция импортировала в виде СПГ 12 млрд куб. м газа или 9,3 млн тонн; за первые шесть месяцев 2025 года поставки составили 7,3 млн тонн или 9,5 млрд куб. м.

Средний показатель использования мощностей турецких терминалов СПГ за 2024 год был 27%, в феврале 2025 года достигалась 90-процентная загрузка; в июне показатель упал до 10%.

Крупнейшими поставщиками СПГ в Турцию являются США, Алжир и Нигерия.