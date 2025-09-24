Поиск

Логистическая компания КСЭ купила бывшее международное направление Boxberry

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Логистическая компания "Курьер Сервис Экспресс" (КСЭ) приобрела 100% ООО "Биэксби РУС" (BXB), ранее входившее в структуру Boxberry, сообщила КСЭ.

Сумма сделки не называется.

Речь идет о покупке активов, связанных с международными логистическими операциями, уточнили "Интерфаксу" в КСЭ.

"Особую ценность для КСЭ представляет экспертиза BXB в таких областях, как международная доставка товаров для физических лиц, вывод продукции российских селлеров на зарубежные маркетплейсы и поддержка на всех этапах их работы", - говорится в сообщении.

За счет этого приобретения КСЭ рассчитывает войти в топ-3 операторов международной экспресс-доставки. При этом партнеры планируют в ближайшие 3-5 лет нарастить совокупную долю в сфере трансграничного e-commerce до 42%.

В рамках сделки будет реализована модель стратегического партнерства, которая предусматривает сохранение операционной автономии, бренда и команды BXB. Согласно планам, КСЭ будет доставлять около 60% отправлений BXB, поддерживая клиентов на первой и последней миле, включая сбор и доставку отправлений по России, их выдачу через собственную сеть ПВЗ.

Как уточняется в сообщении, в краткосрочной перспективе ключевыми направлениями сотрудничества компаний станут оптимизация логистических цепочек для клиентов BXB и КСЭ, развитие услуг по международной доставке для e-commerce в странах СНГ и дальнего зарубежья, а также упрощение выхода российских селлеров на мировые маркетплейсы.

В среднесрочной перспективе КСЭ сфокусируется на разработке комплексных логистических решений по таможенному оформлению, страхованию грузов, а также других сопутствующих услуг, необходимых для успешной трансграничной торговли. "Экспертиза BXB в области работы с физическими лицами будет особенно важна для расширения клиентской базы и предложения персонализированных услуг доставки", - отмечается в сообщении.

В апреле "Яндекс" приобрел активы службы доставки Boxberry - ООО "Боксберри Софт" и ООО "Смарт Логистик". Активы, связанные с международными логистическими операциями, в периметр сделки тогда не вошли.

"Курьер Сервис Экспресс" - одна из крупнейших логистических компаний на российском рынке, основанная в 1997 году. КСЭ предоставляет курьерские, складские и таможенные услуги для бизнеса. Зона обслуживания организации насчитывает более 34 тысяч населенных пунктов по России, а также включает международную доставку в 218 стран мира. Имеет свыше 160 филиалов и представительств в России. Общая площадь складских помещений превышает 95 тысяч кв. м. "Курьер Сервис Экспресс" входит в топ-5 логистических компаний России по количеству доставок и географии работы. Ежегодно компания доставляет свыше 10 млн посылок. Сеть КСЭ объединяет около 3 тысяч ПВЗ и постаматов.

Компания BXB (ранее известная как BXB by Boxberry) является одним из ключевых игроков на рынке международной логистики и электронной коммерции в России. Начала свою деятельность в 2017 году в странах СНГ и дальнего зарубежья как международное направление компании Boxberry и стала полностью автономной в 2025 году. Экспорт компании из России охватывает доставку в более 220 стран мира. Импорт осуществляется из США, Евросоюза, Китая и Индии.

Яндекс КСЭ Boxberry
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ РФ не видят оснований для пересмотра нейтральной ставки

Букмекеров переведут на оборотный налог

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });