Логистическая компания КСЭ купила бывшее международное направление Boxberry

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Логистическая компания "Курьер Сервис Экспресс" (КСЭ) приобрела 100% ООО "Биэксби РУС" (BXB), ранее входившее в структуру Boxberry, сообщила КСЭ.

Сумма сделки не называется.

Речь идет о покупке активов, связанных с международными логистическими операциями, уточнили "Интерфаксу" в КСЭ.

"Особую ценность для КСЭ представляет экспертиза BXB в таких областях, как международная доставка товаров для физических лиц, вывод продукции российских селлеров на зарубежные маркетплейсы и поддержка на всех этапах их работы", - говорится в сообщении.

За счет этого приобретения КСЭ рассчитывает войти в топ-3 операторов международной экспресс-доставки. При этом партнеры планируют в ближайшие 3-5 лет нарастить совокупную долю в сфере трансграничного e-commerce до 42%.

В рамках сделки будет реализована модель стратегического партнерства, которая предусматривает сохранение операционной автономии, бренда и команды BXB. Согласно планам, КСЭ будет доставлять около 60% отправлений BXB, поддерживая клиентов на первой и последней миле, включая сбор и доставку отправлений по России, их выдачу через собственную сеть ПВЗ.

Как уточняется в сообщении, в краткосрочной перспективе ключевыми направлениями сотрудничества компаний станут оптимизация логистических цепочек для клиентов BXB и КСЭ, развитие услуг по международной доставке для e-commerce в странах СНГ и дальнего зарубежья, а также упрощение выхода российских селлеров на мировые маркетплейсы.

В среднесрочной перспективе КСЭ сфокусируется на разработке комплексных логистических решений по таможенному оформлению, страхованию грузов, а также других сопутствующих услуг, необходимых для успешной трансграничной торговли. "Экспертиза BXB в области работы с физическими лицами будет особенно важна для расширения клиентской базы и предложения персонализированных услуг доставки", - отмечается в сообщении.

В апреле "Яндекс" приобрел активы службы доставки Boxberry - ООО "Боксберри Софт" и ООО "Смарт Логистик". Активы, связанные с международными логистическими операциями, в периметр сделки тогда не вошли.

"Курьер Сервис Экспресс" - одна из крупнейших логистических компаний на российском рынке, основанная в 1997 году. КСЭ предоставляет курьерские, складские и таможенные услуги для бизнеса. Зона обслуживания организации насчитывает более 34 тысяч населенных пунктов по России, а также включает международную доставку в 218 стран мира. Имеет свыше 160 филиалов и представительств в России. Общая площадь складских помещений превышает 95 тысяч кв. м. "Курьер Сервис Экспресс" входит в топ-5 логистических компаний России по количеству доставок и географии работы. Ежегодно компания доставляет свыше 10 млн посылок. Сеть КСЭ объединяет около 3 тысяч ПВЗ и постаматов.

Компания BXB (ранее известная как BXB by Boxberry) является одним из ключевых игроков на рынке международной логистики и электронной коммерции в России. Начала свою деятельность в 2017 году в странах СНГ и дальнего зарубежья как международное направление компании Boxberry и стала полностью автономной в 2025 году. Экспорт компании из России охватывает доставку в более 220 стран мира. Импорт осуществляется из США, Евросоюза, Китая и Индии.