"Яндекс" покупает службу доставки Boxberry

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" объявил о приобретении службы доставки Boxberry. Ожидается, что "процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года", говорится в пресс-релизе интернет-компании.

Финансовые параметры сделки в сообщении не раскрываются.

Приобретение Boxberry позволит нарастить клиентскую базу и расширить географию сервисов "Яндекса" в сфере логистики и электронной коммерции. При этом логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса".

"Пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Там, где "Доставка" уже работает, увеличится количество ПВЗ", - отмечается в пресс-релизе.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса", структуры "Яндекс Доставки" покупают по 100% в ООО "Боксберри Софт" и ООО "Смарт Логистик". При этом активы, связанные с международными логистическими операциями, в периметр сделки не входят.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "Смарт Логистик" на 100% принадлежит Владимиру Теплюкову, он также владеет 45% ООО "Боксберри Софт" (еще 30% у Вероники Тагуновой и 25% у Константина Астафьева).

Выручка ООО "Боксберри Софт" в 2024 году составила 2,25 млрд рублей, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2023 годом, убыток составил 198 млн рублей. Выручка ООО "Смарт Логистик" выросла на 4,8% - до 499 млн рублей, убыток составил 13,5 млн рублей.

Boxberry работает с 2010 года, развивая сервис доставки для интернет-магазинов и частных лиц. На сайте компании говорится, что у нее более 4 тыс. отделений и 640 городов присутствия.

Логистическая сеть "Яндекса" насчитывает свыше 14 тыс. ПВЗ и более 60 сортировочных центров.