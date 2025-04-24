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"Яндекс" закрыл сделку по приобретению юрлиц службы доставки Boxberry

"Яндекс" закрыл сделку по приобретению юрлиц службы доставки Boxberry
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Яндекс" закрыл сделку по приобретению двух юрлиц службы доставки Boxberry.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Яндекс.Доставка холдинг" и ООО "Технояк" (входят в "Яндекс") приобрели по 99,99% и 0,01% в двух юрлицах Boxberry - ООО "Смарт Логистик" и ООО "Боксберри Софт".

Ранее "Яндекс" сообщал, что эти юрлица войдут в периметр сделки. Техническая и операционная интеграция двух компаний, как ожидается, завершится до конца 2025 года.

Boxberry работает с 2010 года, развивая сервис доставки для интернет-магазинов и частных лиц. На сайте компании говорится, что у нее более 4 тыс. отделений и 640 городов присутствия.

Логистическая сеть "Яндекса" насчитывает свыше 14 тыс. ПВЗ и более 60 сортировочных центров.

Яндекс Boxberry
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