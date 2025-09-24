Нефть уверенно дорожает, Brent торгуется у $68,8 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются вечером в среду на фоне опасений относительно предложения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 по московскому времени поднялась на $1,17 (1,73%), до $68,8 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $1,19 (1,88%), до $64,6 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств. Речь идет о поставках в объеме около 230 тыс. баррелей нефти в сутки.

Западные СМИ также пишут, что Chevron будет экспортировать лишь около половины из 240 тыс. баррелей в сутки нефти, добываемой ей совместно с партнерами в Венесуэле. Как сообщается, новое разрешение на ведение деятельности в этой стране, выданное Chevron правительством США в июле, ограничивает поставки тяжелой нефти в Штаты.

Участники рынка продолжают следить за событиями в Восточной Европе, опасаясь принятия новых ограничений в отношении российской нефти. На Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп вновь призвал страны, покупающие российские нефть и газ, прекратить эти закупки.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.