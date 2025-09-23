Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

"Китай и Индия - основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов", - заявил он в ходе выступления на ГА ООН во вторник.

Трамп отметил, что узнал о таких закупках партнеров по НАТО примерно две недели назад, и это его не обрадовало.

По словам президента США, эти страны НАТО "спонсируют войну против себя же".