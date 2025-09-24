Поиск

Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю на 607 тыс. баррелей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей - до 414,8 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 сентября, сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство РФ одобрило проект бюджета на новую трехлетку

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1% с 2,5%

Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Мишустин заявил, что МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей

Мишустин заявил, что МРОТ с 1 января 2026 года вырастет до 27 тыс. рублей

Правительство прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 1,3%

Стоимость 92-го бензина на бирже вновь обновила абсолютный рекорд

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });