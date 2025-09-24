Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю на 607 тыс. баррелей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 607 тыс. баррелей - до 414,8 млн, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Эксперты в среднем ожидали их роста примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 19 сентября, сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 177 тыс. баррелей.