Доходы федерального бюджета от акцизов на табак в 2026 году могут вырасти на 5,5%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию в 2026 году предусмотрены в объеме 1 трлн 035 млрд 297,6 млн рублей, что на 5,5% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

В 2025 году поступление от акцизов предусмотрено в 981 млрд 922,9 млн рублей.

Согласно проекту, в 2027 году от табачных акцизов бюджет должен получить 1 трлн 079 млрд 398 млн рублей, в 2028 году - 1 трлн 119 млрд 711,7 млн рублей.

Доходы бюджета от импортных табачных изделий в 2026 году вырастут до 46 млрд 571,1 млн рублей с 41 млрд 943,3 млн рублей в 2025 году. В 2017 году они предусмотрены в 48 млрд 573,2 млн рублей, в 2028 году - в 50 млрд 484,5 млн рублей.

Кроме того, предполагается, что доходы бюджета от алкогольной продукции (кроме вина, произведенного из подакцизного винограда) в 2026 году вырастут до 60 млрд 013,1 млн рублей с 47 млрд 126,1 млн рублей в 2025 году. В 2027 году они достигнут 53 млрд 688 млн рублей, в 2028 году - 67 млрд 209,5 млн рублей. Импорт этой продукции добавит в бюджет акцизных платежей в 2026 году на сумму 110 млрд рублей против 87 млрд 691,1 млн рублей, в 2027 году - 115 млрд 996,7 млн рублей, в 2028 году - 122 млрд 216,2 млн рублей.

Доходы бюджета от акциза на сахаросодержащие напитки в 2026 году снизятся до 25 млрд 880,6 млн рублей с 25 млрд 896,5 млн рублей в 2025 году. В 2027 году они повысятся до 26 млрд 518,1 млн рублей, в 2028 году - до 27 млрд 046,3 млн рублей.

Поступления от импортных сахаросодержащих напитков в 2026-2028 годах составят по 3 млрд 334,7 млн в год, в 2025 году - 4 млрд 325,7 млн рублей.

На динамику прогнозируемых поступлений внутренних и ввозных акцизов повлияло проектируемое повышение ставок акцизов на все виды табачной, алкогольной, спиртосодержащей продукций и сахаросодержащие напитки, а также изменение объемов реализации и ввоза товаров, сообщил источник со ссылкой на пояснительную записку.