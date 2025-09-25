Apple может стать очередным инвестором Intel

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp. обратилась к Apple Inc. с предложением о партнерстве и инвестициях, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Источники подчеркивают, что переговоры находятся на ранней стадии и могут закончиться ничем. Intel также ведет переговоры о возможных вложениях в компанию с другими потенциальными инвесторами.

Представители Intel отказались от комментариев, а представитель Apple не ответил на запрос.

Apple долгое время использовала чипы Intel в своих компьютерах, но начала переходить на процессоры собственного производства в 2020 году. В 2019 году Apple приобрела большую часть бизнеса Intel по выпуску модемных чипов.

На прошлой неделе стало известно, что чипмейкер Nvidia Corp. инвестирует в конкурента $5 млрд. Ранее сообщалось, что правительство США приобрело 10% акций Intel, а японская SoftBank Group вложила в компанию $2 млрд.

Акции Intel в среду подскочили на 6,4% и прибавили еще 2,2% на дополнительной сессии. С начала августа капитализация компании выросла более чем на 60%.