Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Nvidia Corp. намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT.

В понедельник компании подписали соответствующее соглашение о намерениях, касающееся стратегического сотрудничества, говорится в пресс-релизе Nvidia.

Партнерство предусматривает развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт. Эти системы будут использоваться для обучения и работы моделей искусственного интеллекта в рамках стремления компании создать так называемый "сильный ИИ".

Такая инфраструктура будет включать в себя центры обработки данных и генерирующие мощности.

Ожидается, что первая фаза совместного проекта заработает во второй половине 2026 горда на платформе Vera Rubin.

Акции Nvidia в ходе торгов в понедельник растут на 3,7%.

