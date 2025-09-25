Золото дорожает в ожидании макростатистики из США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимаются в ожидании окончательной оценки роста ВВП США во втором квартале и сигналов об инфляции.

На торгах биржи Comex декабрьские фьючерсы на золото дорожают на 0,5%, до $3786,6 за унцию.

С начала 2025 года золото подорожало примерно на 37% после подорожания на 27% в 2024 году.

Инвесторы 25 сентября ждут публикации окончательной оценки роста ВВП США за второй квартал. Предварительная оценка указала на рост американской экономики на 3% в пересчете на годовые темпы, пересмотренная - на 3,3%, и рынок в целом ожидает подтверждения последней оценки.

26 сентября будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Эти данные могут оказать влияние на позицию Федеральной резервной системы в отношении дальнейшей траектории процентной ставки в Штатах.

По оценке Вэйхэн Чена из JP Morgan, к середине 2026 года цена на золото достигнет $4050-4150 за унцию. По его мнению, ФРС продолжит снижать процентные ставки, оказав поддержку ценам на драгметалл.