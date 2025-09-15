Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость золота превысила $3722 за унцию и обновила исторический максимум.

В ходе торгов в понедельник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3722,4 за унцию. По данным на 19:37 по московскому времени драгметалл торгуется на уровне $3721 за унцию, что на 0,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

Спрос на золото увеличился в результате ослабления доллара США и снижения доходности американских гособлигаций, пишет Trading Economics.

Инвесторы ожидают первого с декабря прошлого года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США по итогам заседания во вторник-среду.

Участники рынка деривативов оценивают вероятность снижения ставок ФРС в сентябре на 25 базисных пунктов в 96,1%, на 50 базисных пунктов - в 3,9%, по данным CME FedWatch.

С начала текущего года золото подорожало примерно на 35% после подъема на 27% по итогам 2024 года, чему в числе прочего способствовали покупки золота мировыми центральными банками, смягчение денежно-кредитной политики и общая геополитическая и экономическая неопределенность.