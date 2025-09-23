Цена золота превысила $3800 за унцию и обновила рекорд

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость золота превысила $3800 за унцию и обновила исторический максимум.

В ходе торгов во вторник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3818,8 за унцию. По данным на 12:16 по московскому времени драгметалл торгуется на уровне $3817,5 за унцию, что на 1,1% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

Поддержку ценам оказывают ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и ослабление доллара, пишет Trading Economics.

На прошлой неделе ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов и дала понять, что продолжит смягчение денежно-кредитной политики на фоне слабого рынка труда.

Инвесторы полагают, что американский ЦБ снизит ставки на обоих оставшихся заседаниях в этом году.

Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и ее следует понизить для защиты рынка труда, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран.

"Денежно-кредитная политика сейчас слишком жесткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы".

С начала текущего года золото подорожало примерно на 38% после подъема на 27% по итогам 2024 года, чему в числе прочего способствовали покупки этого металла мировыми центральными банками, смягчение денежно-кредитной политики и общая геополитическая и экономическая неопределенность.