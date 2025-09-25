Нью-Йорк сохранил лидерство в рейтинге ведущих финансовых центров мира

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Нью-Йорк продолжает занимать первую строчку в списке крупнейших финансовых центров мира, не уступая лидерство с осени 2018 года, говорится в очередном обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

За последние полгода Нью-Йорк потерял три балла и получил оценку 766 баллов. Занимающий вторую позицию Лондон, наоборот, прибавил три пункта и сократил отставание от лидера до всего 1 пункта (765 баллов). На один пункт от Лондона отстает Гонконг (+4 пункта, 764 балла).

По сравнению с предыдущим рейтингом, обнародованным в марте, в топ-10 не произошло никаких изменений. Пятерку замыкают Сингапур и Сан-Франциско, далее следуют Чикаго, Лос-Анджелес, Шанхай, Шэньчжэнь и Сеул.

Дубай поднялся на 11-ю строчку, обогнав Франкфурт.

В верхней части рейтинга положительную динамику продемонстрировал Токио, поднявшийся на семь строчек и занявший 15-е место, Цюрих (плюс 5 позиций, 16-е место) и Абу-Даби (плюс 10 строчек, 28-е место). Тем временем Дублин спустился на шесть позиций, до 20-го места, Амстердам - на восемь строчек, до 26-го места.

Самый активный подъем во всем списке продемонстрировал Стамбул (сразу плюс 19 мест), а также Тайбэй (15 строчек). Между тем Мюнхен откатился на 21 позиций, Вена - на 17.

Санкт-Петербург занял в списке самое высокое место среди российских городов, поднявшись на 11 строчек, до 106-го места. Москва прибавила семь строчек и заняла 108-ю позицию.

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (68-е место).

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 38-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 5 тысяч респондентов.