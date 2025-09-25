Qatar Investment Authority и Blue Owl объединяют активы в сфере ЦОД более чем на $3 млрд

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) в партнерстве с американской инвесткомпанией Blue Owl будет финансировать строительство центров обработки данных и инвестировать в них.

Их новая платформа цифровой инфраструктуры объединит активы в сфере дата-центров более чем на $3 млрд, говорится в сообщении партнеров. По мере усиления спроса на компьютерные мощности и услуги хранения данных портфель будет расширяться.

QIA предоставит новому предприятию около $1 млрд в виде нового акционерного капитала, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Катарский фонд управляет активами на $524 млрд.