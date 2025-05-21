Предназначенный для OpenAI дата-центр привлек $11,6 млрд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Дата-центр в Техасе, который будет использовать американская ИИ-компания OpenAI, привлек долговой и акционерный капитал на $11,6 млрд, сообщил строящий объект стартап Crusoe.

Финансирование позволит расширить дата-центр до восьми зданий с двух и предполагает денежные инвестиции со стороны Crusoe и инвесткомпании Blue Owl Capital.

Ранее проект уже привлек $3,4 млрд.

Строительство дата-центра началось в июне 2024 года и должно завершиться в 2026 году. Ожидается, что это будет крупнейший центр обработки данных OpenAI. Глава компании Сэм Альтман ранее в этом месяце также назвал его "крупнейшим объектом для обучения ИИ в мире".

В каждом из зданий ЦОД будут функционировать до 50 тысяч чипов Nvidia Blackwell, которые обычно используют для обучения ИИ-моделей. Чипы предоставит Oracle Corp., которая согласилась арендовать дата-центр у Crusoe на 15 лет и сдать его серверы в аренду OpenAI.