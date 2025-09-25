Поиск

Brent подешевела до $68,85 за баррель

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в четверг на фоне опасений излишка предложения и негативной динамики фондовых рынков.

К 18:11 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,66%), до $68,85 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,54 (0,83%), до $64,45 за баррель.

В среду обе марки подорожали на 2,5%, поднявшись до максимумов за семь недель на данных о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 607 тысяч баррелей вместо ожидавшегося роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

"Отчет о запасах в целом оказался позитивным с учетом сокращения резервов всех видов топлива", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе. По его словам, в будущем, при должном размере инвестиций, объем поставок может достичь 500 тысяч баррелей в сутки.

"Возобновление поставок из Курдистана усиливает опасения по поводу излишка предложения, что и вызвало снижение цен с семинедельного максимума", - написала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что рынок в целом сейчас избегает рисковых активов. Падение основных фондовых индексов США по итогам двух сессий подряд негативно влияет на настроения инвесторов. В четверг Уолл-стрит продолжает снижаться.

