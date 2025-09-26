Поиск

Amazon заплатит $2,5 млрд для урегулирования иска FTC по программе Prime

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. заплатит $2,5 млрд для урегулирования иска Федеральной торговой комиссии США (FTC), обвинившей компанию в недобросовестной практике привлечения клиентов в ее программу Prime, сообщают западные СМИ со ссылкой на судебные документы.

В иске, поданном регулятором в окружной суд Сиэттла в 2023 году, утверждалось, что компания обманом заставила некоторых клиентов стать участниками ее платной программы и сознательно усложнила процедуру выхода из нее.

"Amazon использовала манипулятивные, принудительные или вводящие в заблуждение инструменты интерфейса, чтобы обманом заставить клиентов воспользоваться автоматически продлеваемой подпиской на Prime", - заявляла FTC.

По мнению регулятора, компания специально усложнила процедуру выхода из программы, чтобы удерживать в ней покупателей.

Amazon заплатит $1 млрд в качестве штрафа, тогда как $1,5 млрд будет направлено на выплату компенсаций клиентам Amazon, которые ненамеренно подключились к программе Prime или не смогли отказаться от участия в ней.

В рамках урегулирования иска Amazon также согласилась упростить процедуру отмены подписки на Prime и более четко раскрывать условия программы при регистрации.

