Уолл-стрит закрылась в плюсе в преддверии отчета об инфляции

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник в ожидании отчета об июньской инфляции в США.

Новые данные об инфляции в США будут обнародованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае.

Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

"Более слабый, чем ожидается, показатель станет сигналом движения инфляции к цели Федрезерва. Это может вызвать краткосрочное ралли, если рынок начнет ожидать еще одного, а не двух, повышений ставки ФРС в текущем году", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 1,3%. Онлайн-ритейлер начал масштабную летнюю распродажу Prime Day, которая продлится два дня. По оценкам аналитиков BofA, объем продаж во время мероприятия в этом году вырастет на 12% и достигнет почти $12 млрд.

Цена бумаг самолетостроительного концерна Boeing Co. увеличилась на 2,6% после того, как компания отчиталась о поставках 136 гражданских самолетов во втором квартале, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В первом полугодии компания поставила 266 самолетов.

Котировки бумаг Marsh & McLennan Cos. повысились на 1,1% на новости, что страховой брокер повысил квартальные дивиденды на 20%, с 59 до 71 цента на обыкновенную акцию.

Производитель грузовиков Paccar Inc. анонсировал повышение дивидендов на 8%, до 27 центов на акцию, после чего бумаги компании выросли в цене на 1,8%.

Цена бумаг Zillow Group, владеющей сайтом недвижимости, увеличилась на 11%. Аналитик Piper Sandler Томас Чемпион улучшил рекомендацию для акций компании до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Капитализация Activision Blizzard подскочила на 10%. Окружной суд в Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать покупку компании со стороны Microsoft Corp. за $69 млрд. Последним регулятором, выступающим против сделки, остается Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании.

Стоимость бумаг Microsoft повысилась на 0,2%.

Рыночная стоимость Uber Technologies выросла на 3,7% на слухах, что главный финансовый директор компании Нельсон Чай собирается покинуть свой пост. Решение о том, когда именно Чай уйдет с поста CFO, пока не принято.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,93% и составил 34261,42 пункта, зафиксировав максимальный подъем с середины июня. Лидером роста в индексе стали акции 3M Co. и Salesforce Inc., подорожавшие на 4,9% и 3,2% соответственно.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,67% - до 4439,26 пункта.

Тем временем индекс Nasdaq Composite снизился на 0,55% и составил 13760,7 пункта.