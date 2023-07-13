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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Amazon в первый день акции Prime Day зафиксировал рекордные продажи

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. в первый день двухдневной акции Prime Day зафиксировал рекордный объем продаж за всю свою историю, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

Ежегодная акция Prime Day состоялась 11-12 июля. Участники программы приобрели за два дня более 375 тысяч товаров по всему миру и сэкономили свыше $2,5 млрд. Компания назвала распродажу этого года самой крупной за все время проведения Prime Day. Отдельной статистики за первый день не приводится.

Кроме того, это была самая крупная распродажа для независимых продавцов в рамках Prime Day. Их продажи выросли сильнее, чем у розничного бизнеса Amazon.

При этом участники программы Prime купили миллионы устройств с разработанным Amazon голосовым помощником Alexa, включая лидера мировых продаж - ТВ-приставку Fire TV Stick третьего поколения.

Amazon Prime Day Alexa США
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