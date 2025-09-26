Поиск

Глава ФРБ Ричмонда считает небольшими риски для инфляции и роста ВВП США

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В США безработица и инфляция отдаляются от целевых показателей Федеральной резервной системы (ФРС), однако риски дальнейшего ухудшения ситуации по обоим направлениям являются ограниченными, считает президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин. Он сказал об этом Bloomberg TV.

"Мы сфокусированы на том, чтобы сбалансировать инфляцию и безработицу, - сказал он. - Оба показателя движутся в нежелательном направлении, но потенциал их дальнейшего ухудшения ограничен, и мы будем корректировать нашу позицию по мере получения новой информации".

17 сентября руководство ФРС большинством голосов проголосовало за снижение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов в ответ на растущую обеспокоенность по поводу замедления американского рынка труда.

Снижение стало первым с конца 2024 года. Весь текущий год Федрезерв сохранял ставку на прежнем уровне, чтобы оценить риски роста инфляции, связанные с введенными президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин.

Баркин отметил, что наблюдавшаяся ранее неопределенность в отношении макроэкономических прогнозов начинает постепенно рассеиваться для американских компаний.

Как стало известно ранее в пятницу, индекс PCE Core, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в августе увеличился на 0,2% в помесячном сравнении и на 2,9% в годовом. Оба показателя совпали с июльскими значениями и оказались на уровне прогнозов рынка.

Баркин в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

