РФ рассчитывает, что КНР откроет рынок для озимой пшеницы, ячменя и топливных пеллет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Товарооборот (между Россией и Китаем - ИФ) по итогам прошлого года установил рекорд, превысив $244 млрд. Сейчас вместе ищем взаимовыгодные решения, чтобы этот показатель продолжал и дальше расти. Со своей стороны подготовили несколько инициатив: снять ограничения на поставки российской озимой пшеницы и ячменя, открыть китайский рынок для наших экологичных топливных пеллет", - приводятся в сообщении Минэкономразвития слова Решетникова на прошедшем в воскресенье в Пекине заседании подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Решетникова, в Китае пеллеты относятся к отходам, поэтому пока их ввозить нельзя, но "мы понимаем, что это экологическое топливо и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира", поэтому этот вопрос будет прорабатываться. "Потенциал торговли только по этой позиции оценивается в $250 млн", - сообщил министр. "Как только мы откроем этот рынок (в Китае - ИФ), у наших деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно", - заявил он.

По словам министра, поддержать развитие торговли также поможет строительство газопровода "Сила Сибири-2" мощностью до 50 млрд куб. м в год.

Решетников также сообщил, что объем прямых китайских инвестиций в Россию за прошлый год вырос на 13%. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в различных секторах - в химической и металлургической промышленности, инфраструктуре, автомобилестроении, сельском хозяйстве, логистике, сфере информационных технологий и других.

Как сообщалось, в мае этого года на полях встречи глав государств России и Китая подписано новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Российская сторона планирует завершить все необходимые процедуры по вступлению соглашения в силу до конца этого года", - отмечают в Минэкономразвития.