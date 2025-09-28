Поиск

РФ рассчитывает, что КНР откроет рынок для озимой пшеницы, ячменя и топливных пеллет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Россия подготовила ряд инициатив по наращиванию товарооборота с Китаем, в том числе рассчитывает на открытие рынка для поставок топливных пеллет и снятие ограничений на экспорт озимых пшеницы и ячменя, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Товарооборот (между Россией и Китаем - ИФ) по итогам прошлого года установил рекорд, превысив $244 млрд. Сейчас вместе ищем взаимовыгодные решения, чтобы этот показатель продолжал и дальше расти. Со своей стороны подготовили несколько инициатив: снять ограничения на поставки российской озимой пшеницы и ячменя, открыть китайский рынок для наших экологичных топливных пеллет", - приводятся в сообщении Минэкономразвития слова Решетникова на прошедшем в воскресенье в Пекине заседании подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По словам Решетникова, в Китае пеллеты относятся к отходам, поэтому пока их ввозить нельзя, но "мы понимаем, что это экологическое топливо и мы поставляли и поставляем его в разные страны мира", поэтому этот вопрос будет прорабатываться. "Потенциал торговли только по этой позиции оценивается в $250 млн", - сообщил министр. "Как только мы откроем этот рынок (в Китае - ИФ), у наших деревопереработчиков появится возможность снизить цены на другую продукцию, и стать более конкурентоспособными, поэтому для нас это крайне важно", - заявил он.

По словам министра, поддержать развитие торговли также поможет строительство газопровода "Сила Сибири-2" мощностью до 50 млрд куб. м в год.

Решетников также сообщил, что объем прямых китайских инвестиций в Россию за прошлый год вырос на 13%. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в различных секторах - в химической и металлургической промышленности, инфраструктуре, автомобилестроении, сельском хозяйстве, логистике, сфере информационных технологий и других.

Как сообщалось, в мае этого года на полях встречи глав государств России и Китая подписано новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

"Российская сторона планирует завершить все необходимые процедуры по вступлению соглашения в силу до конца этого года", - отмечают в Минэкономразвития.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые за два месяца

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Минфин предложил учитывать поступления на счета при назначении единого пособия на детей

Иностранные инвесторы скупали акции США во II квартале рекордными темпами

Суд не стал арестовывать главу "Объединенной теплоснабжающей компании" Носкова

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд

Биржевые цены на Аи-92 за неделю трижды обновили абсолютный рекорд
Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

ЦБ РФ опубликовал календарь решений по ставке на 2026 год

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса

АЗС Ростовской области работают штатно на фоне повышенного спроса
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });