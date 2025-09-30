Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил снижение на фоне упавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $67,6 за баррель), сохранения геополитической напряженности и опасений, что ЦБ РФ возьмет паузу в монетарном смягчении. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в откате акции ПАО "Группа Позитив" (-2,9%), МКБ (-2,1%) и "Группы компаний ПИК" (-1,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2677,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1017,99 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 сентября, составляет 82,8676 руб. (-74,42 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,4%), "ММК" (-1%), "АЛРОСА" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "МТС" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,2%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Русала" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать слова вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций начал неделю со снижения на фоне новостей об обновлениях в бюджете РФ и связанной с этим неопределенности относительно денежно-кредитной политики Банка России.

Среди лидеров снижения с начала недели остаются акции компаний IT-сектора, что связано с новостями о внесении Минфином в Госдуму законопроекта об отмене с 1 января 2026 года нулевой ставки НДС при коммерциализации программного обеспечения, включенного в реестр отечественного софта. Также предусматривается повышение с 2026 года льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций - с 7,6% до 15%, что, по оценкам Минфина, принесет во внебюджетные фонды около 400 млрд руб. за три года.

"Настроения на рынке, вероятно, останутся подавленными до ближайшего заседания Банка России. Однако покупательская активность может увеличиться по мере приближения индекса МосБиржи к отметке 2600 пунктов", - полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, слухи о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине усиливают геополитические риски и давят на котировки российских акций, при этом переговорный процесс застыл. Так, руководство США упрекает Россию в том, что она не соглашается на контакты с Киевом по урегулированию конфликта. Представители российских властей заявляют о том, что Москва не видит стремления другой стороны к договоренностям. Добавляют негатива российскому рынку резкая коррекция цен на нефть после роста до максимума почти за 2 месяца в конце прошлой недели, а также продолжающееся укрепление рубля на фоне ослабления ожиданий быстрого снижения ключевой ставки ЦБ в стране.

Индекс МосБиржи третий раз пробил уровень поддержи 2700 пунктов, выйдя из многомесячного бокового канала 2700-3000 пунктов. Сейчас существует угроза формирования нисходящего канала до ближайшего уровня поддержки 2650 пунктов, если этот пробой подтвердится и не будет выкуплен в течение пары дней, считает Лозовой.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что давление продавцов на российские акции во вторник может сохраниться. Индекс МосБиржи накануне не удержался выше 2700 пунктов на фоне опасений более медленного снижения ключевой ставки ЦБ и сохранения новостных рисков по геополитике, отметил он.

"Наш целевой диапазон на сегодня 2630-2700 пунктов. При этом сохранение давления на российские акции может привести к смещению рынка в сторону нижней границы данного коридора. Способствовать этому будет дальнейшая неопределенность по геополитике и пересмотр инвесторами ожиданий по ставке. В такой ситуации хуже рынка могут оказаться бумаги компаний, чувствительных к ставке в экономике. Отдельно стоят такие бумаги, как "Полюс" и "Норникель", где сохраняется поддержка со стороны динамики драгметаллов, что может способствовать их росту, несмотря на дальнейшее ухудшение рыночной конъюнктуры", - полагает Зварич.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,5% на позитивных корпоративных новостях. В то же время опасения приостановки работы американского правительства ограничили подъем рынка. Так называемый "шатдаун" может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60.

Встреча президента США Дональда Трампа по вопросам временного финансирования правительства с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе завершилась без каких-либо существенных результатов, что может привести к остановке работы правительственных ведомств (шатдауну), сообщило во вторник издание The Hill.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ряд важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике.

Так, Институт управления поставками (ISM) обнародует индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе, а в пятницу выйдет ключевой отчет Минтруда США о безработице за сентябрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сохранение безработицы в США в сентябре на уровне 4,3% и увеличение числа рабочих мест на 50 тыс.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Это первое сокращение показателя за 3,5 года (с февраля 2022 года) и самое значительное снижение за четыре года (с августа 2021 года). Причем аналитики ожидали повышения в среднем на 1%, сообщает Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6%. Решение о сохранении ставки было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в сентябре увеличился до 49,8 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора шестой месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Розничные продажи в Германии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,5%, по данным Trading Economics.

Экономика Великобритании во втором квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Национального статистического управления (ONS). Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены сохраняют нисходящий импульс предыдущего дня из-за ожиданий очередного увеличения добычи странами ОПЕК+ и восстановления поставок из Курдистана.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,6 за баррель (-0,5% и -3,1% в понедельник), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $63,15 за баррель (-0,5% и -3,5% накануне). Срок обращения ноябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка во вторник.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

"Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, в субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.