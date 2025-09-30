Трамп и демократы не смогли договориться по предотвращению остановки работы правительства

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента США Дональда Трампа по вопросам временного финансирования правительства с лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе завершилась без каких-либо существенных результатов, что может привести к остановке работы правительственных ведомств (шатдауну), сообщает во вторник издание The Hill.

"Демократы, республиканцы и представители администрации покинули заседание в Белом доме, указывая друг на друга пальцами и, похоже, ничуть не приблизившись к предотвращению закрытия правительства", - говорится в сообщении.

Принимавший участие во встрече лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил журналистам, что у демократов и республиканцев "очень большие разногласия" по ключевым вопросам, включая проблемы здравоохранения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс тем временем обвинил демократов в выдвижении необоснованных требований.

"Я думаю, мы приближаемся к шатдауну, поскольку демократы не хотят поступать правильно", - сказал он.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября.

Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом, где у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Трамп в пятницу минувшей недели заявил, что в случае шатдауна ответственность за него должна лечь на Демократическую партию.

"Если этому суждено быть, то это произойдет, но правительство приостановит работу исключительно по вине демократов", - сказал американский президент.

Телеканал CNN, комментируя отсутствие результатов встречи, отмечает, что предстоящий вероятный шатдаун "может быть непохожим ни на один из ранее имевших место".

Управление административно-бюджетной политики Белого дома на случай шатдауна уже поручило правительственным учреждениям подготовить планы по сокращению штатов "в программах, которые не соответствуют приоритетам Трампа", - говорится в сообщении.