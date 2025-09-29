В РФ внимательно изучают заявления США о возможности поставок Киеву "Томагавков"

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. "Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима - могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные? Кто дает целеполагания этим ракетам - американская сторона или сами украинцы? И так далее. Поэтому здесь необходим очень глубокий анализ. Мы, безусловно, слышали заявления, они очень серьезные, мы их изучаем", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс. "Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он подчеркнул: "Даже если будет так - нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима, нет волшебного оружия, будь то "Томагавки", ракеты - они не смогут изменить динамику".