Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прогнозируемые темпы роста российской экономики в 2025 и 2026 годах говорят о том, что государству пора переходить от ее охлаждения к отскоку, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сказал это телеканалу "Россия 24".

"Мне кажется, что, действительно, то охлаждение, или "управляемая мягкая посадка", она не сильно мягкая и не сильно управляемая. Почему? Потому что еще в начале года мы исходили из того, что минимальный темп экономического роста, который при управляемом сжатии экономики позволяет решать достаточно широкий круг задач обороны, безопасности, социальных обязательств и так далее и поддерживать экономическую и инвестиционную активность, это не меньше 2% в год. А сейчас мы видим, что в этом году хорошо, если чуть более 1% будет к концу года, в следующем году 1,3%", - сказал глава РСПП.

"Это мало, безусловно. Поэтому очень важно, чтобы период этого охлаждения или управляемого сжатия, или "управляемой мягкой посадки", чтобы он не затягивался, потому что нужен отскок уже. И то, что на трехлетку 7% рост ВВП заложен правительством в прогноз, это немного успокаивает", - добавил он.

По мнению Шохина, "2-2,5% это тот оптимальный для не перегретой экономики темп экономического роста, который позволяет решать, действительно, широкий круг задач".

Минэкономразвития в сентябрьском прогнозе ожидает рост ВВП в 2025 году на уровне 1% (в апрельской версии прогноза было 2,5%), в 2026 году - 1,3% (ранее - 2,4%), в 2027 году - 2,8% (без изменений к предыдущему прогнозу), в 2028 году - 2,5% (ранее - 3%).

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1-2%. В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что траектория динамики ВВП пока идет ближе к нижней границе прогноза Банка России. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1% (консенсус-прогноз снизился с 1,4% по опросу в начале августа).

