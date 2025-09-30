Шохин допустил, что повышение НДС даст ускорение инфляции примерно на 1 п.п.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Решение правительства РФ повысить налог на добавленную стоимость с 2026 году до 22% с 20% станет проинфляционным фактором и будет учитываться ЦБ при смягчении денежно-кредитной политики, которое идет более медленно, чем рассчитывал бизнес. С таким заявлением выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"В связи с тем, что все-таки повышаются налоги косвенные, налог на добавленную стоимость, какой-то будет результат проинфляционный, по некоторым оценкам где-то 1 процентный пункт инфляции НДС даст. В этой связи и Центральный банк чуть-чуть притормозил свою позитивно-агрессивную линию на снижение ставки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Накануне первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков привел оценку правительства, согласно которой вклад повышения НДС в инфляцию может составить 1-1,5 п.п. Чиновники пока не делали публичных прогнозов относительно потенциального влияния повышения НДС на уровень инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что краткосрочная реакция цен на повышение НДС, скорее всего, будет, напомнив при этом, что предыдущее повышение ставки налога тем же шагом (с 1 января 2019 года ставка была повышена с 18% до 20%) добавило в инфляцию 0,6-0,7 п.п.

"Центральный банк, наверное, будет очень аккуратно подходить к снижению ставки", - полагает Шохин. По его словам, если ранее РСПП к декабрю 2025 года ожидал значительного понижения ключевой ставки, то "сейчас, дай бог, 15% будет в конце года".

Это выше, чем размер ставки, при которой возможна активизация инвестиционной активности, считает глава РСПП. "Мы, не только мы, но даже и чиновники многие правительственные, не говоря уже о бизнесе, оценивали нормальную, приемлемую, вернее, ставку, при которой инвестиционные проекты если не полетят, то быстро будут, по крайней мере, восстанавливаться те, которые на полку были положены, это где-то 10-12%. Идеально - ставка ниже 10%", - заявил Шохин.

На последнем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка была понижена до 17% с 18%, хотя рынок ожидал более заметного снижения.