Динамика ВВП складывается ближе к нижней границы прогноза ЦБ на 2025 год

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики во II квартале 2025 года оказался ниже оценок ЦБ, текущая динамика экономики складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ по росту ВВП на 2025 год (1-2%), заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17%.

"Во II квартале динамика ВВП была несколько ниже наших оценок. В целом мы пока идем ближе к нижней границе прогноза выпуска на этот год (1-2% - ИФ)", - сказала она.

"При этом секторы, связанные с внутренним спросом, продолжили расти. Тогда как другие, ориентированные на внешний спрос, скорее снижались, - отметила Набиуллина. - Это следствие как ухудшения ценовой конъюнктуры международных сырьевых рынков, так и ограничение доступа российских производителей к части глобальных рынков".

Внутренний спрос, по ее словам, продолжает умеренно расти. "По итогам года мы ожидаем прирост инвестиций компаний пусть и более медленными темпами, чем в рекордные 2023-2024 годы", - сказала Набиуллина.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1,0-2,0%.

При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, а по итогу он оказался значительно ниже - Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1% (после роста на 1,4% в I квартале), поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ (то есть ниже 1,5% в 2025 году).