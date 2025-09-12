Поиск

Динамика ВВП складывается ближе к нижней границы прогноза ЦБ на 2025 год

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики во II квартале 2025 года оказался ниже оценок ЦБ, текущая динамика экономики складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ по росту ВВП на 2025 год (1-2%), заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17%.

"Во II квартале динамика ВВП была несколько ниже наших оценок. В целом мы пока идем ближе к нижней границе прогноза выпуска на этот год (1-2% - ИФ)", - сказала она.

"При этом секторы, связанные с внутренним спросом, продолжили расти. Тогда как другие, ориентированные на внешний спрос, скорее снижались, - отметила Набиуллина. - Это следствие как ухудшения ценовой конъюнктуры международных сырьевых рынков, так и ограничение доступа российских производителей к части глобальных рынков".

Внутренний спрос, по ее словам, продолжает умеренно расти. "По итогам года мы ожидаем прирост инвестиций компаний пусть и более медленными темпами, чем в рекордные 2023-2024 годы", - сказала Набиуллина.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП в 2025 году на уровне 1,0-2,0%.

При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, а по итогу он оказался значительно ниже - Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1% (после роста на 1,4% в I квартале), поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ (то есть ниже 1,5% в 2025 году).

ВВП Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Минпромторг подготовил механизм расчета утильсбора с 1 ноября с привязкой к мощности двигателя

Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

ЦБ РФ ожидает стабилизации ситуации с ценами на топливном рынке

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Сбербанк снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам

Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается

Инфляция в России

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

ЦБ сообщил о влиянии на инфляцию повышения тарифов ЖКХ и подорожания бензина

Банк России не видит значимого спада напряженности на рынке труда

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Россия за восемь месяцев увеличила экспорт яиц почти вдвое

Интернетом не пользуются 18% россиян

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7157 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2390 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });