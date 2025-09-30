ЦБ сохраняет план представить обновленную банкноту 1000 рублей до конца года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, как и планировал, представит обновленную банкноту номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

"Мы движемся по плану, находимся на финишной прямой. Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. И сейчас художники Банка России и "Гознака" работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты", - сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках заседания консультативного совета, на котором обсуждаются символы другой новой банкноты - номиналом 500 рублей.

Глава Банка России отметила, что при разработке дизайна купюры в 1000 рублей были учтены итоги онлайн-голосования по выбору новых символов. "Как и обещали, мы учли предложения и предпочтения граждан, итоги онлайн-голосования. Напомню, что люди выбирали символы Приволжского федерального округа, которые должны украсить банкноту 1000 рублей", - заявила она.

Набиуллина добавила, что новая банкнота этого номинала не сразу поступит в обращение. "Еще какое-то время потребуется, чтобы банки настроили банкоматы и другое оборудование. По нашему опыту, банкам на это требуется где-то год-полтора. И только потом новая банкнота постепенно начнет входить в нашу жизнь", - подчеркнула Набиуллина.

Ранее Банк России сообщил, что планирует представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей до конца 2025 года.

В топ-5 символов для размещения на купюре 1000 рублей по итогам голосования вошел скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор", дворец земледельцев в Казани, саратовский автомобильный мост через реку Волгу, памятник Салавату Юлаеву в Уфе и главный корпус Казанского федерального университета.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как некоторые изображения вызвали неоднозначную реакцию общества.

Предполагается, что лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода останется прежней (выпуска 2023 года), голосование проходило только за изображения на оборотной стороне.

Банк России в октябре 2023 года представил две обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Через несколько дней ЦБ сообщил о приостановке выпуска купюры в 1000 рублей для ее доработки (в широкое обращение она не поступила). О причинах остановки выпуска не сообщалось, но дизайн банкноты сразу после презентации стал предметом бурной дискуссии относительно наличия и отсутствия различных культурных символов.

Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны, которая останется без изменений, составляют Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне был изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.