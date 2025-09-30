Поиск

Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 2,4% - максимума с февраля

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,1% в августе.

Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 2,2%, по данным Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в Германии в сентябре стали максимальными с февраля.

Инфляция по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2% (0,1% в августе).

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 2,4% в годовом выражении (максимально с начала текущего года) и на 0,2% относительно августа. Эксперты в среднем ждали роста первого показателя на 2,3%, второго - на 0,1%. В августе цены повысились соответственно на 2,2% и 0,1%.

Инфляция в сфере услуг в сентябре ускорилась до 3,4% с 3,1% в годовом выражении, повышение цен на товары - до 1,4% с 1,3%. Рост стоимости продуктов питания замедлился до 2,1% с 2,5%, снижение стоимости энергоносителей - до 0,7% с 2,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,8% после повышения на 2,7% в августе.

