В Германии оценка инфляции в августе подтверждена на уровне 2,1%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Германии в августе потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 2,1% в годовом выражении, сообщило Федеральное статуправление Destatis, представив окончательные данные.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 1,8% в июле.

Предварительно также сообщалось, что августовская инфляция составила 2,1%, и опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки.

Темпы роста потребительских цен в ФРГ увеличились в годовом выражении впервые с декабря 2024 года.

По сравнению с июлем цены повысились на 0,1% (0,4% в июле), что также совпало с предварительной оценкой.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в августе выросли на 2,2% в годовом выражении (максимально с марта) и на 0,1% к июлю. Динамика обоих показателей совпала с предварительной оценкой и с прогнозами аналитиков.

В июле повышение составило 2% и 0,3% соответственно.

Инфляция в сфере услуг в августе осталась на июльском уровне - 3,1%. Рост цен на продукты питания ускорился до 2,5% с 2,2%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 2,4% с 3,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,7%, как и месяцем ранее.

Destatis Германия
