Субсидии "Росагролизингу" на льготную поставку техники АПК в 2026 г. могут вырасти до 12 млрд руб.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Субсидии АО "Росагролизинг" для предоставления аграриям сельхозтехники на льготных условиях в 2026 году могут увеличиться на 0,7%, до 12 млрд 036,8 млн рублей с 11 млрд 954,3 млн рублей в 2025 году. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Предполагается, что в 2027 году этот показатель вырастет еще на 1 млрд рублей, до 13 млрд 036,8 млн рублей, в 2028 году - снизится до 8 млрд 536,8 млн рублей. Всего объем субсидирования в предстоящие три года может составить более 33,6 млрд рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании, с начала года подписано свыше 8,5 тыс. договоров на поставку 11 908 единиц техники общей стоимостью 74,2 млрд рублей. При этом на поля уже отправлено 9 296 единиц на 56,4 млрд рублей, из которых 7 405 единиц на сумму 45,5 млрд рублей - в рамках льготной программы.

"Годовой план поставок, определенный Минсельхозом по этой программе, уже исполнен на 112%. Поддержка льготного лизинга, как неотъемлемой части развития сельского хозяйства, в следующие периоды сохранится", - заявили в компании.

Субсидирование "Росагролизинга" идет в рамках федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" госпрограммы развития сельского хозяйства. В целом на этот федпроект в 2026 году предусмотрено 76,5 млрд рублей против 108,1 млрд рублей в 2025 году. В 2027 году субсидирование может увеличиться почти до 77,6 млрд рублей, в 2028 году - снизиться до 77,4 млрд рублей.

Всего на госпрограмму развития сельского хозяйства в проекте бюджета на 2026 год заложено 290,7 млрд рублей против 384,2 млрд рублей в 2025 году. На 2027 год предусмотрено 308,5 млрд рублей, на 2028 год - 338,6 млрд рублей.



