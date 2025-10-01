Росстат отметил рост отгрузки компьютеров и электроники в августе на 26,1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В августе в России объем отгруженной продукции производителей компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 26,1% в годовом исчислении, сообщает Росстат.

По сравнению с июлем 2025 года объем отгрузки в августе вырос на 9,6%.

В денежном выражении этот показатель в августе составил 324,3 млрд рублей.

В январе-августе объем отгрузки увеличился на 27,4% по сравнению с аналогичным показателем за 8 месяцев 2024 года.