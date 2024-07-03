Росстат отметил рост производителей компьютеров и электроники в мае на 95,4% г/г

При этом производство компьютеров, электроники и оптики в мае выросло на 27,5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в мае 2024 года оборот организаций, занимающихся производством компьютеров, электронных и оптических изделий увеличился на 95,4% по сравнению с маем прошлого года, сообщает Росстат.

По сравнению с апрелем рост составил 8,7%.

В абсолютном выражении оборот таких организаций в мае был на уровне 327,7 млрд рублей.

В январе-мае оборот увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в материалах Росстата.

Производство компьютеров

При этом производство компьютеров, электронных и оптических изделий в мае 2024 года увеличилось на 27,5% по сравнению с маем 2023 года, сообщил также Росстат.

По сравнению с апрелем 2024 года выпуск сократился на 7%.

В январе-мае производство увеличилось на 39,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Выпуск компьютеров, их частей и принадлежностей в мае вырос на 50,4% по сравнению с маем 2023 года. По сравнению с апрелем 2024 года зафиксировано снижение производства на 3,8%. В абсолютном выражении производство компьютеров и их компонентов в мае составило 10,2 млрд рублей (в фактических ценах на этот период).

Производство интегральных схем по сравнению с маем 2023 года увеличилось на 33,4%, а по сравнению с апрелем 2024 года - снизилось на 3,8%. В абсолютном выражении объем производства составил в мае 42,8 млн штук.

Полупроводниковых приборов и их частей произведено на 0,8% больше по сравнению с маем 2023 года, а по сравнению с апрелем 2024 года - снизилось на 13,7%. В мае было выпущено 3,8 млн таких изделий.

Объем отгрузки компьютеров, электронных и оптических изделий в мае 2024 года вырос на 33,5% по сравнению с маем 2023 года, а по сравнению с апрелем 2024 года - на 3,8%.

В абсолютном выражении объем отгрузки в мае составил 224 млрд рублей.

В январе-мае объем отгрузки увеличился на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Оборот разработчиков софта

Оборот организаций, занимающихся разработкой ПО и консультационными услугами в этой сфере, в мае увеличился на 46% по сравнению с маем 2023 года,.

По сравнению с апрелем 2024 года оборот таких компаний сократился на 3,3%.

В абсолютном выражении оборот в мае составил 289,5 млрд рублей.

В январе-мае по сравнению с тем же периодом 2023 года показатель увеличился на 42,7%.

Как говорится в материалах Росстата, оборот организаций, ведущих деятельность в области информационных технологий, в мае вырос на 49,3% по сравнению с маем 2023 года, а по сравнению с апрелем 2024 года - сократился на 2,2%.

В абсолютном выражении оборот этих организаций в мае составил 142,7 млрд рублей.