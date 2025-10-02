Поиск

ЦБ ожидает присоединения еще 8 банков к платформе цифрового рубля до конца года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ЦБ ожидает, что количество банков, завершивших организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля, до конца 2025 года вырастет до 25 с 17 на данный момент. Такой прогноз содержится в презентации Банка России, с которой ознакомился источник "Интерфакса" на финансовом рынке.

Планируется, что количество счетов цифрового рубля у физлиц на конец 2025 года увеличится в два раза, до 5 тыс., юрлиц - вырастет с 70 до 100 счетов.

ЦБ до конца года намерен проверить контроль целевого расходования средств в бюджетном процессе, протестировать функционал смарт-контрактов на платформе с использованием инструментов контроля целевого расходования средств в адрес физических и юридических лиц, включая проверку по типу получателей, например, проверку по разрешенным MCC-кодам, по ОКВЭД, а также проверку перевода по допустимым лимитам в разрезе ОКВЭД. Реализация функционала смарт-контрактов по запросам федеральных органов исполнительной власти ожидается до конца 2026 года.

МСС (Merchant Category Code) - это четырехзначный код, который присваивается продавцу банком-эквайером в зависимости от того, какие товары или услуги он предлагает. Влияет на размер межбанковского вознаграждения. Иногда торговые точки указывают неверные коды, чтобы снизить стоимость обслуживания платежа (мискодинг).

Планы до конца 2026 года

Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать с 1 сентября 2026 года. ЦБ ожидает, что до конца следующего года количество подключенных к платформе банков вырастет до 40, количество счетов физлиц увеличится до 50 тыс., юрлиц - до 12 тыс.

В этот же период регулятор намерен развивать платежи юрлиц в пользу физлиц (B2C), например, выплату заработной платы, страхового возмещения и т.п., а также платежи физлиц в пользу юрлиц (C2B), в том числе возврат на кассе в торгово-сервисном предприятии, механизм подписок (привязка счета цифрового рубля к сервису юрлица для последующей автоматической оплаты товаров или услуг).

Будет реализован функционал по приему платежей физических и юридических лиц в бюджеты бюджетной системы.

Кроме того, до конца следующего года ожидается реализация механизмов расчета и выплаты комиссии и вознаграждения банка-участникам платформы цифрового рубля.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Планировалось, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, но регулятор летом сообщил о переносе сроков. Теперь ожидается, что крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года, такой же срок предлагается и для их клиентов - торговых точек с выручкой за прошлый год более 120 млн рублей.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год должны будут работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Сейчас к платформе цифрового рубля подключены: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", банк Инго, ВТБ, ГПБ, банк "Ак барс", МТС-банк, ПСБ, Совкомбанк, банк "Синара", ТКБ, РСХБ, Т-Банк, Сбербанк, банк "Точка", ВБРР, Экспобанк. ЦБ заключил договоры о подключении к платформе еще с 26 банками, они настраивают свои системы для участия в пилоте.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет.

ЦБ РФ Банк России
