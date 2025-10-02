Поиск

Новый глава совета директоров BP намекнул на продажу активов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новый председатель совета директоров BP Plc Альберт Манифолд сигнализировал о дальнейшей продаже активов, заявив сотрудникам, что глобальный бизнес нефтяной компании "слишком сложный", пишет Financial Times.

Вступивший в должность 1 октября Манифолд полагает, что необходимо "внимательно проанализировать наш портфель" и принять срочные меры для оздоровления бизнеса и повышения доходности для акционеров, говорится в служебной записке, с которой ознакомилось издание.

BP уже поставила цель привлечь $20 млрд от продажи активов к 2027 году для того, чтобы сократить чистый долг до $14-18 млрд с нынешних $26 млрд. В частности, компания продает бизнес по производству смазочных материалов Castrol, который в первом полугодии получил EBIT в $483 млн (рост на 22% относительно того же периода прошлого года).

"Некоторые из активов, которыми мы сейчас владеем, могут быть более ценными для других, - полагает председатель совета директоров. - Но, вероятно, есть и другие активы, для которых мы являемся лучшими владельцами".

Ранее BP заявляла, что приход Манифолда приведет к "тщательному пересмотру" бизнеса и стратегии компании. Новый глава совета директоров заявил, что BP необходимо "действовать безотлагательно", чтобы оздоровить свой бизнес, и пообещал "обеспечить максимальную оценку для акционеров".

Помимо стратегических проблем, связанных со слишком сложной структурой бизнеса, он также указал на то, что BP имеет "низкий уровень рентабельности" и "значительный объем задолженности".

При этом Манифолд поддержал главного исполнительного директора BP Мюррея Очинклосса, который в апреле объявил о фундаментальной перезагрузке стратегии компании. Очинклосс вернулся к основному нефтегазовому бизнесу BP после многих лет масштабных расходов на энергетический переход.

"Мне очевидно, что наше стратегическое направление верно, но нам нужно двигаться быстрее, чтобы ускорить реализацию", - заявил Манифолд.

Котировки акций BP снижаются на 0,5% в начале торгов в четверг. Капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 8,3%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 15,5%.

