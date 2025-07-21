Совет директоров BP с 1 октября возглавит Альберт Манифолд

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Новым председателем совета директоров BP Plc станет Альберт Манифолд, говорится в сообщении компании.

Он войдет в совет директоров 1 сентября текущего года, а с 1 октября займет пост председателя. В этот же день нынешний глава совета директоров Хельге Лунд оставит свой пост и покинет совет директоров.

Манифолд был главным исполнительным директором CRH plc, занимающейся производством строительных материалов, в период с января 2014 года по декабрь 2024 года. Он также входит в советы директоров LyondellBasell и Mercury Engineering.

Лунд уведомил компанию о намерении покинуть свой пост в апреле текущего года. Он возглавлял совет директоров BP с 1 января 2019 года.

Акции BP подорожали на 1,8% с начала текущего года. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 12,6%.